sexta-feira, 13 de novembro de 2026
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Itapevi tem sexta-feira de tempo instável e previsão de chuva irregular

Sexta-feira em Itapevi tem temperaturas amenas e calor moderado, com 73% de chance de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia.

Por Redação | Atualizado em: 13/11/2026 04:00 Siga-nos no Google News
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A sexta-feira, 13 de novembro, amanhece com o tempo instável em Itapevi. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pela cidade, já que o cenário pode mudar rapidamente dependendo da região.

Em relação às temperaturas, os termômetros na cidade registram mínima de 17.8°C nas primeiras horas do dia e máxima que pode alcançar até 26.5°C durante o período da tarde. Com essa amplitude, o dia transcorre com temperaturas amenas pela manhã e um cenário de calor moderado no pico do aquecimento diurno.

A umidade relativa do ar permanece elevada, casa na faixa dos 85%, o que favorece a sensação de abafamento, combinada com uma probabilidade de chuva estimada em 73%. Os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade média de 13.7 km/h, enquanto o índice ultravioleta atinge a marca de 13.2, exigindo proteção solar mesmo sob a cobertura de nuvens e instabilidade.

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Para quem vai sair de casa nesta sexta-feira, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as pancadas isoladas. Motoristas e pedestres também devem redobrar os cuidados no trânsito devido às pistas molhadas que podem surgir com a precipitação irregular.

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Tags: previsão do tempo

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