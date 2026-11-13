Sexta-feira em Osasco tem previsão de chuva irregular e temperaturas amenas

A sexta-feira, 13 de novembro, começa com o tempo instável em Osasco. A meteorologia indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pelas ruas da cidade.

Os termômetros registram temperatura mínima de 17.8°C nas primeiras horas, mantendo o ambiente fresco. Ao longo da tarde, a máxima pode chegar a 26.7°C, configurando um cenário de calor moderado. A umidade relativa do ar fica elevada, batendo na casa dos 84%.

As chances de precipitação são altas, contabilizando 84% de probabilidade de chuva, acompanhadas por ventos moderados que sopram a uma velocidade média de 13.3 km/h. Apesar da instabilidade e da cobertura de nuvens, o índice UV atinge o nível 13, considerado extremamente alto, o que significa que os cuidados com a proteção da pele ainda são necessários mesmo em dias nublados.

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Para quem vai aproveitar o início do fim de semana na região, a recomendação é sair de casa com o guarda-chuva em mãos para evitar surpresas com as pancadas passageiras. Acompanhe todas as atualizações sobre o clima de Osasco e a região metropolitana aqui no portal Visão Oeste.