Sexta-feira em Cotia tem previsão de chuva irregular e temperaturas amenas

A sexta-feira, 13 de novembro, começa com o tempo instável na cidade de Cotia. A previsão indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam circular pela região metropolitana.

Termômetros na cidade registram temperatura mínima de 17.7°C nas primeiras horas do dia, configurando um cenário de temperaturas amenas. Ao longo da tarde, com a elevação gradual, os registros alcançam a máxima de 26.4°C, caracterizando um período de calor moderado.

O índice de umidade relativa do ar está elevado, atingindo a marca de 86%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 13 km/h. A probabilidade de precipitação é significativa, calculada em 75%, mantendo a condição propícia para aberturas de sol alternadas com instabilidade.

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Apesar da cobertura de nuvens e da chance de chuva, o índice ultravioleta (UV) atinge a marca de 13.1, considerado muito alto. Recomenda-se o uso de protetor solar mesmo nos momentos de maior nebulosidade, além de carregar um guarda-chuva para eventuais surpresas ao longo do dia.