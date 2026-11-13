Sexta-feira em Barueri tem previsão de chuva irregular e temperaturas amenas a moderadas

A sexta-feira, 13 de novembro, amanhece com tempo instável em Barueri. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pela cidade. O cenário é típico de primavera, com variação na cobertura de nuvens e aberturas rápidas de sol que alternam com momentos de precipitação em pontos isolados da região.

Em relação às temperaturas, o dia registra marcas que variam entre a mínima de 17.9°C — caracterizando um amanhecer fresco — e a máxima que pode chegar aos 27.1°C, configurando um período de calor moderado durante a tarde. A umidade relativa do ar está elevada, casa na faixa dos 84%, o que pode deixar a sensação térmica ligeiramente abafada, especialmente nos momentos sem vento.

A probabilidade de chuva é alta, estimada em 75%, enquanto os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade média de 14 km/h. Vale destacar o índice UV, que atinge a marca de 13.2, considerado extremo. Mesmo com a presença de nuvens e episódios de chuva irregular, a radiação ultravioleta ainda representa riscos à pele, sendo indispensável o uso de protetor solar caso haja exposição ao ar livre.

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Para quem vai aproveitar o início do fim de semana na região oeste metropolitana, a recomendação é manter o guarda-chuva por perto e redobrar os cuidados no trânsito devido às pistas molhadas. A tendência é que a instabilidade continue rondando o município, portanto vale acompanhar as atualizações da Defesa Civil e do portal Visão Oeste para eventuais mudanças repentinas no tempo.