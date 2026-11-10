Itapevi tem terça-feira de frio e previsão de chuva irregular nas proximidades

A terça-feira (10/11) em Itapevi amanhece sob a influência de um cenário meteorológico instável, marcado por chuvas irregulares que podem atingir as proximidades ao longo do dia. Os moradores da cidade devem se preparar para uma atmosfera úmida e com variação de nuvens, exigindo atenção redobrada ao sair de casa.

Em relação às temperaturas, a cidade registra mínima de 12.5°C nas primeiras horas do dia, índice classificado tecnicamente como frio para a região. Ao longo da tarde, os termômetros devem subir levemente, alcançando a máxima de 20.7°C, faixa considerada de temperaturas amenas e fresco.

Os dados técnicos indicam ainda uma taxa de umidade relativa do ar na casa dos 81%, o que deixa o ambiente bastante úmido. A probabilidade de precipitação é de 33%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 15.5 km/h. Apesar da instabilidade e da cobertura de nuvens, o índice UV chega a 7.6, exigindo cautela com a exposição solar em eventuais aberturas de sol.

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Para quem vai circular por Itapevi nesta terça-feira, a recomendação é levar um casaco reforçado devido ao frio matutino e manter um guarda-chuva à mão, já que a chuva irregular pode surpreender a qualquer momento nas redondezas. Acompanhe a atualização da previsão no portal Visão Oeste para mais informações sobre o tempo na região metropolitana.