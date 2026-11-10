Cotia tem terça-feira de frio e possibilidade de chuva irregular nas proximidades

A terça-feira (10/11) em Cotia amanhece sob um cenário de instabilidade moderada. Moradores que precisam sair cedo de casa devem redobrar a atenção, pois há previsão de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo cautela no trânsito e mantendo o guarda-chuvas por perto.

Em relação às temperaturas, a cidade registra um amanhecer considerado frio, com mínima de 12.4°C. Ao longo da tarde, os termofares sobem ligeiramente, mas não passam dos 20.6°C, configurando um dia de temperaturas amenas e fresco para os padrões da região.

A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 81%, o que intensifica a sensação de frescor. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.1 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) marca 7.8, exigindo proteção solar mesmo com a presença de nuvens e instabilidade no céu.

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A probabilidade de precipitação para hoje é de 38%. A recomendação para quem circula por Cotia é acompanhar as atualizações da previsão do tempo, vestir agasalhos leves para enfrentar o frio matutino e se proteger contra oscilações climáticas repentinas.