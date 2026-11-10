Barueri tem terça-feira de frio e previsão de chuva irregular nas proximidades

A terça-feira (10/11) em Barueri amanhece sob um cenário de instabilidade climática, com a presença de chuva irregular nas proximidades da cidade. Os moradores que precisam sair cedo de casa devem redobrar a atenção e contar com a companhia do guarda-chuva, já que o tempo nublado e fechado predomina ao longo do dia na região oeste da Grande São Paulo.

Em relação às temperaturas, a manhã registra marcas típicas de frio, com a mínima atingindo os 13.3°C. Ao longo da tarde, os termômetros avançam lentamente, mas não devem passar dos 21.4°C, configurando um dia de temperaturas amenas e fresco. O índice UV, por sua vez, fica em 7.7, exigindo cuidado com a pele mesmo com a cobertura de nuvens.

O panorama atmosférico para o município também é marcado por uma umidade relativa do ar relativamente alta, na casa dos 81%, o que acentua a sensação de frescor e umidade. A probabilidade de precipitação aferida é de 31%, acompanhada por ventos moderados que sopram a uma velocidade média de 15.1 km/h, trazendo maior movimentação para o ar na região.

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Para quem transita pelas ruas e avenidas de Barueri nesta terça-feira, a recomendação é manter a cautela no trânsito devido às pistas eventualmente escorregadias e vestir agasalhos leves, mas eficientes contra o frio matutino. A tendência é de que o clima permaneça instável, sem grandes elevações térmicas até o final do período.