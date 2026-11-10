terça-feira, 10 de novembro de 2026
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Osasco tem terça-feira de frio e possibilidade de chuva irregular nas proximidades

Osasco registra mínima de 13.4°C e máxima de 21.9°C nesta terça-feira (10/11), com previsão de frio e chuva irregular nas proximidades.

Por Redação | Atualizado em: 10/11/2026 02:00 Siga-nos no Google News
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A terça-feira (10/11) em Osasco começa com características típicas de um dia frio e instável. Os moradores que saírem cedo de casa devem redobrar a atenção, pois há previsão de chuva irregular nas proximidades, o que pode pegar os motoristas e pedestres de surpresa ao longo do dia na cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registraram mínima de 13.4°C nas primeiras horas do dia, configurando um cenário de frio. Ao longo da tarde, a máxima não deve passar dos 21.9°C, mantendo a sensação de temperaturas amenas e um clima fresco em todas as regiões do município.

Os dados meteorológicos indicam ainda uma taxa de umidade relativa do ar na casa dos 78%, enquanto a probabilidade de chuva fica em torno de 28%. Os ventos sopram com velocidade moderada de 15.5 km/h, e o índice ultravioleta (UV) marca 7.7, exigindo cuidado redobrado com a exposição ao sol mesmo sob céu instável.

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Para quem vai circular por Osasco nesta terça-feira, a recomendação é sair de casa prevenido com um guarda-chuva, devido à instabilidade e à proximidade de precipitações. Casacos leves são indispensáveis para enfrentar o frio matutino e a amenidade que predomina durante o período da tarde.

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Tags: previsão do tempo

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