Osasco tem terça-feira de frio e possibilidade de chuva irregular nas proximidades

A terça-feira (10/11) em Osasco começa com características típicas de um dia frio e instável. Os moradores que saírem cedo de casa devem redobrar a atenção, pois há previsão de chuva irregular nas proximidades, o que pode pegar os motoristas e pedestres de surpresa ao longo do dia na cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registraram mínima de 13.4°C nas primeiras horas do dia, configurando um cenário de frio. Ao longo da tarde, a máxima não deve passar dos 21.9°C, mantendo a sensação de temperaturas amenas e um clima fresco em todas as regiões do município.

Os dados meteorológicos indicam ainda uma taxa de umidade relativa do ar na casa dos 78%, enquanto a probabilidade de chuva fica em torno de 28%. Os ventos sopram com velocidade moderada de 15.5 km/h, e o índice ultravioleta (UV) marca 7.7, exigindo cuidado redobrado com a exposição ao sol mesmo sob céu instável.

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Para quem vai circular por Osasco nesta terça-feira, a recomendação é sair de casa prevenido com um guarda-chuva, devido à instabilidade e à proximidade de precipitações. Casacos leves são indispensáveis para enfrentar o frio matutino e a amenidade que predomina durante o período da tarde.