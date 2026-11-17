A Sabesp passou a emitir as contas de água e esgoto com um novo visual, tanto no formato impresso quanto no digital. A mudança atende às exigências da nova legislação tributária e reorganiza as informações fiscais apresentadas aos clientes, mas não altera o valor das tarifas nem as condições de pagamento.

Segundo a companhia, o novo modelo foi desenvolvido para facilitar a leitura e dar mais clareza às informações da cobrança. Na prática, os serviços e as condições oferecidos permanecem os mesmos, com mudanças apenas na apresentação do documento e no detalhamento dos dados fiscais.

O que muda na conta da Sabesp?

A principal alteração está no layout e na organização das informações fiscais. O novo formato acompanha as exigências decorrentes da Reforma Tributária e a modernização dos processos fiscais das empresas do setor de saneamento.

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A mudança não representa uma nova cobrança nem altera a tarifa dos serviços de água e esgoto. A data de vencimento escolhida pelo cliente, as formas de pagamento disponíveis e os serviços prestados também permanecem inalterados.

A Sabesp destaca ainda que a conta corresponde à cobrança de uma tarifa pelos serviços de saneamento. Os valores são definidos pelas agências reguladoras competentes, conforme os contratos de concessão e as diretrizes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Sabesp orienta clientes a atualizar cadastro

Com a implantação do novo modelo, a companhia recomenda que os consumidores mantenham os dados cadastrais atualizados. A medida ajuda a garantir a identificação correta do titular, o recebimento das contas com as informações fiscais necessárias e o envio de comunicados oficiais.

Em caso de dúvidas, os clientes podem procurar os canais oficiais de atendimento da Sabesp:

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– WhatsApp: (11) 3388-8000;

– Telefone: 0800 055 0195, com ligação gratuita e atendimento 24 horas;

– Agência Virtual: www.sabesp.com.br.

Companhia alerta para golpes

A Sabesp também orienta os consumidores a redobrarem a atenção com possíveis tentativas de fraude relacionadas à mudança no visual da conta.

A companhia informa que não envia links para ativação da nova conta, não solicita pagamentos adicionais por causa da alteração e não realiza cobranças extras relacionadas ao novo documento.

Em caso de mensagens suspeitas ou dúvidas sobre a cobrança, a recomendação é consultar diretamente os canais oficiais da empresa.