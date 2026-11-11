Corregedoria investiga conduta de policiais na prisão de suspeito de matar advogada e o filho dela em Cotia

A Corregedoria Geral da Polícia Civil investiga a conduta dos policiais envolvidos na prisão de Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, suspeito de matar a advogada Anna Gabriela Faria Lima e o filho dela, Raphael, de 6 anos, em Cotia (SP). O caso ganhou repercussão após um vídeo mostrar a delegada responsável pela investigação, Mônica Gamboa, conversando com o suspeito durante o cumprimento do mandado de prisão.

Eric foi localizado e preso na noite de quarta-feira (4), no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste da capital paulista. Nas imagens que circulam nas redes sociais, a delegada pede que Eric mantenha a calma e afirma que os pais dele estavam no local. Ela também diz que ele não seria encaminhado a um Centro de Detenção Provisória (CDP) e que permaneceria sozinho em uma cela.

“Os seus pais estão aqui. Fica calmo, a gente está aqui. Olha para mim […] Você não vai ser transferido para a CDP (Centro de Detenção Provisória). Você vai ficar em uma cela sozinho”, afirmou a delegada.

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Em outro trecho, Mônica também o orienta a levar um casaco pesado para se proteger do frio e ajuda a dobrar as roupas de Eric.

“É a babá dele?”, questionam internautas

A abordagem policial gerou questionamentos nas redes sociais sobre o tratamento dado ao suspeito, que estava foragido e era procurado pela Interpol. “Quase fez carinho dele”, comentou um internauta. “É a babá dele?”, questionou outro. “Quase colocou ele no colo”, escreveu outro.

O vereador de Cotia Alexandre Frota foi uma das pessoas que também se manifestaram sobre o assunto. Frota disse que respeita o trabalho de Gamboa e de toda a equipe, mas afirmou estar “indignado” com “a maneira com a qual ele foi abordado”. “Só faltou levar um biscoito e um chocolate”, disparou.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao g1 que a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência está sendo apurada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil.

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Delegada de Cotia defende condução da prisão

Após a repercussão do vídeo, Mônica Gamboa publicou um posicionamento em seu perfil no Instagram para explicar a atuação durante a prisão.

A delegada afirmou que sua conduta é baseada em técnica e respeito à legislação. “Como delegada não preciso recorrer à violência para demonstrar firmeza, tampouco produzir espetáculos para reafirmar minha autoridade”, escreveu.

Na mesma publicação, ela afirmou que sua atuação busca seguir critérios técnicos e legais, independentemente das críticas nas redes sociais.

Horas depois do pronunciamento, o perfil da delegada no Instagram foi desativado.

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Suspeito é investigado pela morte de advogada e criança

Eric Conrado é apontado pela polícia como principal suspeito das mortes de Anna Gabriela e do filho dela, Raphael, de 6 anos, em Cotia.

Segundo as informações divulgadas na investigação, o suspeito teria permanecido por cerca de 5 horas no apartamento das vítimas. Antes de deixar o imóvel, ele teria limpado o local na tentativa de eliminar vestígios.

Inicialmente, a polícia informou que Eric e Anna Gabriela eram ex-namorados. Posteriormente, a delegada Mônica Gamboa afirmou que os dois haviam reatado o relacionamento e eram namorados no momento do crime. As investigações continuam.