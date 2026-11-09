segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Pastor de igreja em Alphaville morre aos 43 anos

Gustavo Knauer, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) Alphaville, sofreu acidente de moto na semana passada e estava internado, mas não resistiu; culto fúnebre será realizado nesta segunda-feira

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 09/11/2026 12:19 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
morre pastor de igreja em alphaville gustavo
Gustavo Knauer deixa esposa e dois filhos / Foto: Reprodução/Instagram
Publicidade

Morreu neste domingo (08/11), aos 43 anos, o pastor Gustavo Knauer, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) Alphaville, igreja localizada em Santana de Parnaíba. A morte ocorreu enquanto ele estava internado após sofrer um acidente de moto na semana passada.

Segundo informações, Gustavo sofreu um acidente cardiovascular neste domingo. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu.

A ADVEC é presidida pelo pastor Silas Malafaia, que lamentou a morte do colega nas redes sociais.

Publicidade

“Com profundo pesar, comunicamos a notícia do falecimento do nosso querido pastor Gustavo Knauer, pastor da ADVEC Alphaville.

À sua família, aos amigos e a toda a igreja em Alphaville, expresso meus sentimentos e minha solidariedade. Agradeço a Deus pela vida do pastor Gustavo e por sua dedicação à obra do Senhor.

Oro para que o Espírito Santo console o coração de cada um e renove as forças de todos neste momento de dor.

‘Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.’ (2 Timóteo 4:7)”

Gustavo deixa a esposa, Elaine, e dois filhos, Samuel e Davi.

Publicidade

Culto fúnebre em Alphaville

A igreja informou que o culto fúnebre será realizado nesta segunda-feira (9), às 15h, na ADVEC Alphaville. O templo estará aberto para familiares, amigos, membros da igreja e demais pessoas que desejarem prestar as últimas homenagens.

“Será um momento de nos unirmos em amor, oração e gratidão pela vida e pelo legado do nosso pastor”, informou a igreja.

O endereço é Avenida Marte, 534, Alphaville, Santana de Parnaíba.

Eyshila lamenta morte

A cantora gospel e pastora Eyshila também publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Ela destacou a amizade com Gustavo e lembrou sua atuação na igreja.

Publicidade

“Hoje recebemos com muito pesar a notícia da partida deste grande amigo, Pr Gustavo. Sua presença sempre mudava o ambiente para melhor. Trabalhou com dedicação e foi um amigo fiel. Deixará muita saudade. Sabemos que um dia o veremos na Glória, esta é a nossa esperança. Enquanto esse dia não chega, que Deus console sua esposa @elaineknauer, seus filhos e todos os que lhe eram próximos.”

Nas redes sociais, pessoas que conheceram o pastor também deixaram mensagens de pesar e destacaram sua personalidade e atuação religiosa.

“Ele era tão inteligente e gente boa, ele vai fazer falta. Que Jesus em sua infinita vontade conforte e console cada coração que hoje se despede desse jovem guerreiro de Cristo.”

“Meus sentimentos. Era um homem de caráter acima de tudo.”

Publicidade

“Descanse em paz e sua memória seja sempre uma bênção.”

“Meus sentimentos à esposa e filhos e toda a família ADVEC. Deixou um lindo legado.”

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: advec alphaville Alphaville luto Santana de Parnaíba

Leia Também

radar rodovia radares

Atenção na pista: novos radares começam a ser instalados nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco

 fio alta tensão

Em Osasco, concessionária de energia deve retirar fios de alta tensão de terreno de consumidor

 reintegração padroeira

Acordo na Justiça define desocupação voluntária em loteamento no Jardim Padroeira, em Osasco