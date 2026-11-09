Pastor de igreja em Alphaville morre aos 43 anos

Morreu neste domingo (08/11), aos 43 anos, o pastor Gustavo Knauer, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) Alphaville, igreja localizada em Santana de Parnaíba. A morte ocorreu enquanto ele estava internado após sofrer um acidente de moto na semana passada.

Segundo informações, Gustavo sofreu um acidente cardiovascular neste domingo. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu.

A ADVEC é presidida pelo pastor Silas Malafaia, que lamentou a morte do colega nas redes sociais.

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“Com profundo pesar, comunicamos a notícia do falecimento do nosso querido pastor Gustavo Knauer, pastor da ADVEC Alphaville. À sua família, aos amigos e a toda a igreja em Alphaville, expresso meus sentimentos e minha solidariedade. Agradeço a Deus pela vida do pastor Gustavo e por sua dedicação à obra do Senhor. Oro para que o Espírito Santo console o coração de cada um e renove as forças de todos neste momento de dor. ‘Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.’ (2 Timóteo 4:7)”

Gustavo deixa a esposa, Elaine, e dois filhos, Samuel e Davi.

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Culto fúnebre em Alphaville

A igreja informou que o culto fúnebre será realizado nesta segunda-feira (9), às 15h, na ADVEC Alphaville. O templo estará aberto para familiares, amigos, membros da igreja e demais pessoas que desejarem prestar as últimas homenagens.

“Será um momento de nos unirmos em amor, oração e gratidão pela vida e pelo legado do nosso pastor”, informou a igreja.

O endereço é Avenida Marte, 534, Alphaville, Santana de Parnaíba.

Eyshila lamenta morte

A cantora gospel e pastora Eyshila também publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Ela destacou a amizade com Gustavo e lembrou sua atuação na igreja.

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“Hoje recebemos com muito pesar a notícia da partida deste grande amigo, Pr Gustavo. Sua presença sempre mudava o ambiente para melhor. Trabalhou com dedicação e foi um amigo fiel. Deixará muita saudade. Sabemos que um dia o veremos na Glória, esta é a nossa esperança. Enquanto esse dia não chega, que Deus console sua esposa @elaineknauer, seus filhos e todos os que lhe eram próximos.”

Nas redes sociais, pessoas que conheceram o pastor também deixaram mensagens de pesar e destacaram sua personalidade e atuação religiosa.

“Ele era tão inteligente e gente boa, ele vai fazer falta. Que Jesus em sua infinita vontade conforte e console cada coração que hoje se despede desse jovem guerreiro de Cristo.”

“Meus sentimentos. Era um homem de caráter acima de tudo.”

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“Descanse em paz e sua memória seja sempre uma bênção.”

“Meus sentimentos à esposa e filhos e toda a família ADVEC. Deixou um lindo legado.”