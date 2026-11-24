Operação contra organização criminosa cumpre mandados em Cotia e sequestra R$ 45,6 milhões em bens
Ação do GAECO e da FICCO-SP foi deflagrada nesta terça-feira (24), com o cumprimento de mandados em cinco municípios e sequestro de bens de investigados por suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Uma operação contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro cumpriu mandados em Cotia e outras quatro cidades nesta terça-feira (24). A ação também resultou no sequestro judicial de bens avaliados em R$ 45.686.776,68, por determinação da Vara de Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) – Osasco, segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP).
Batizada de Operação Disfonia, a ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO-SP), com apoio da Polícia Militar.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão e 11 de busca e apreensão nos municípios de Cotia, São Paulo, Praia Grande, Sorocaba e São Bernardo do Campo.
O sequestro de bens é uma medida judicial que impede os investigados de vender, transferir ou movimentar o patrimônio atingido pela decisão. O objetivo é preservar valores e bens que podem ter relação com atividades criminosas até a conclusão do processo.
Líder do grupo e esposa foram presos
Outras duas prisões relacionadas à investigação ocorreram antes da operação. Na sexta-feira (20), o homem apontado como líder da organização foi preso em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, com apoio da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis.
Segundo o MPSP, ele é apontado como integrante do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC). O investigado já cumpre pena pela execução do agente penitenciário Denilson Dantas Jerônimo, em 2009, crime atribuído a uma ordem da cúpula da facção.
Na segunda-feira (23), a esposa do suspeito, também apontada como integrante do grupo criminoso, foi presa em um ônibus em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Conforme o Ministério Público, ela tentava deixar o Brasil com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
Os investigados poderão responder por integração de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.