Uma operação contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro cumpriu mandados em Cotia e outras quatro cidades nesta terça-feira (24). A ação também resultou no sequestro judicial de bens avaliados em R$ 45.686.776,68, por determinação da Vara de Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) – Osasco, segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Batizada de Operação Disfonia, a ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO-SP), com apoio da Polícia Militar.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão e 11 de busca e apreensão nos municípios de Cotia, São Paulo, Praia Grande, Sorocaba e São Bernardo do Campo.

Publicidade

O sequestro de bens é uma medida judicial que impede os investigados de vender, transferir ou movimentar o patrimônio atingido pela decisão. O objetivo é preservar valores e bens que podem ter relação com atividades criminosas até a conclusão do processo.

Líder do grupo e esposa foram presos

Outras duas prisões relacionadas à investigação ocorreram antes da operação. Na sexta-feira (20), o homem apontado como líder da organização foi preso em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, com apoio da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis.

Segundo o MPSP, ele é apontado como integrante do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC). O investigado já cumpre pena pela execução do agente penitenciário Denilson Dantas Jerônimo, em 2009, crime atribuído a uma ordem da cúpula da facção.

Na segunda-feira (23), a esposa do suspeito, também apontada como integrante do grupo criminoso, foi presa em um ônibus em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Conforme o Ministério Público, ela tentava deixar o Brasil com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Publicidade

Os investigados poderão responder por integração de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.