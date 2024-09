Polícia Civil recupera carga de carne roubada avaliada em R$ 380 mil em Santana de Parnaíba

Na segunda-feira (2), a Polícia Civil de São Paulo desmantelou uma quadrilha especializada em roubo de cargas em Santana de Parnaíba. A ação resultou na prisão de nove suspeitos e na recuperação de uma carga de carne avaliada em mais de R$ 380 mil.

O flagrante ocorreu em um depósito localizado no bairro Fazendinha, após os policiais receberem uma denúncia anônima sobre o descarregamento de uma carga roubada na região. As equipes montaram uma campana no local indicado e, em determinado momento, avistaram a chegada de dois caminhões escoltados por um veículo de passeio.

A operação teve um momento de tensão quando o motorista responsável pela escolta, ao desconfiar da presença policial, apontou uma arma para os agentes. Ao perceber que se tratava de policiais civis, o suspeito efetuou disparos contra a equipe e tentou fugir, mas acabou sendo detido.

Na sequência, os investigadores abordaram os outros oito envolvidos no depósito, com idades variando entre 23 e 48 anos. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Além da recuperação da carga e do caminhão roubados, a operação resultou na apreensão de dois veículos utilizados pelos criminosos e duas armas de fogo. A vítima do roubo foi acionada e pôde recuperar seus bens.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Carapicuíba como receptação, porte ilegal de arma, resistência, associação criminosa e apreensão de veículo.