Mais de 60 policiais civis participam, nesta terça-feira (17), de uma operação para investigar uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes de falso leilão de veículos em diferentes cidades de São Paulo. A ação cumpre mandados de busca e apreensão em sete endereços na capital paulista e em Francisco Morato, na Grande São Paulo.

Batizada de Operação Venatio Umbrae, a ação é coordenada pela Delegacia de Polícia de Pirapozinho, com apoio da Delegacia Seccional de Presidente Prudente. O objetivo é identificar integrantes do grupo e reunir provas sobre a atuação da organização.

A Justiça também autorizou o acesso aos aparelhos eletrônicos apreendidos, o bloqueio de valores e a ampliação das quebras de sigilo bancário e telemático.

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Investigação começou após vítima perder mais de R$ 60 mil

As investigações começaram depois que uma vítima de Pirapozinho perdeu mais de R$ 60 mil ao tentar comprar um veículo anunciado em um site falso de leilões.

Segundo a Polícia Civil, após o dinheiro ser transferido para uma primeira conta bancária, o valor foi rapidamente distribuído entre outros seis correntistas. Parte da quantia teria sido usada para recarregar cartões pré-pagos e outra parcela foi sacada em caixas eletrônicos.

Para os investigadores, esse tipo de movimentação é compatível com mecanismos de lavagem de dinheiro, além de dificultar o rastreamento dos valores.

Esquema pode ter feito mais de 70 vítimas

Até novembro de 2025, foram registrados 72 boletins de ocorrência relacionados ao esquema em diferentes municípios paulistas. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1 milhão.

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A Polícia Civil não descarta que o número de vítimas e o valor total das perdas sejam maiores. Por isso, os materiais apreendidos durante a operação serão analisados para aprofundar a investigação e identificar outros possíveis integrantes do grupo, incluindo os responsáveis por comandar a organização.

Os investigados serão ouvidos e poderão responder, conforme a participação de cada um, por estelionato, lavagem de capitais e organização criminosa.

O caso segue sob segredo de Justiça.