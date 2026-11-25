A quarta-feira, 25 de novembro, reserva um cenário de tempo instável para os moradores de Itapevi. A previsão aponta para a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, exigindo um pouco de atenção de quem precisar transitar pelas ruas da cidade, embora os episódios de precipitação não devam ser intensos.

Em relação às temperaturas, a cidade registra mínima de 20°C nas primeiras horas, configurando um amanhecer com temperaturas amenas. Ao longo do dia, os termômetros sobem e alcançam a máxima de 28.3°C, caracterizando um período de calor moderado. O vento sopra a uma velocidade de 15.5 km/h.

O índice ultravioleta (UV) atinge a marca de 14.3, um patamar considerado muito alto. Mesmo com a previsão de chuvas e a presença de nuvens, a radiação solar continua forte, tornando indispensável o uso de protetor solar para quem se expuser ao ar livre.

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A probabilidade de chuva é alta, calculada em 90%, acompanhada por uma taxa de umidade relativa do ar em 89%. A recomendação para esta quarta-feira é carregar um guarda-chuva na bolsa ou mochila para se prevenir contra as chuvas passageiras, mantendo-se hidratado durante os momentos de calor moderado.