A quarta-feira, 25 de novembro, começa com o tempo instável em Osasco. Os moradores da cidade devem se preparar para um dia de variações climáticas, que alterna momentos de maior nebulosidade com a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do período, exigindo um pouco de atenção de quem precisa se deslocar pelas ruas da cidade.

Em relação às temperaturas, Osasco registra marcas bastante típicas para esta época do ano. A mínima prevista é de 21°C, mantendo a sensação de temperaturas amenas nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima pode alcançar até 29.4°C, configurando um cenário de calor moderado durante a tarde.

O volume de umidade relativa do ar está bastante elevado, atingindo a marca de 86%, o que intensifica a sensação de abafamento. Além disso, a probabilidade de precipitação é alta, calculada em 88%, acompanhada por ventos moderados que sopram a uma velocidade média de 17.3 km/h.

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Outro ponto de atenção importante para esta quarta-feira diz respeito à radiação ultravioleta, cujo índice aponta para 14.7, considerado muito alto. Mesmo com a presença de chuvas fracas e nuvens, é fundamental que a população utilize protetor solar e evite a exposição prolongada ao sol nos horários de pico.