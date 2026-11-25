A quarta-feira, 25 de novembro, começa com tempo instável na cidade de Cotia. A previsão indica a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, intercalada por momentos de maior variação na nebulosidade, exigindo que os moradores fiquem atentos caso precisem se deslocar pelas ruas da região.

Em relação às temperaturas, os termômetros marcam mínima de 19.8°C nas primeiras horas do dia e podem alcançar a máxima de 28°C, configurando um cenário de calor moderado durante a tarde. O índice de umidade relativa do ar está bastante elevado, atingindo a marca de 90%, enquanto a probabilidade de precipitação se mantém alta, também na casa dos 90%.

Os ventos sopram de forma moderada, registrando velocidade média de 15.8 km/h. Vale destacar ainda o índice UV, que atinge a marca expressiva de 14.2, exigindo cuidados mesmo com a presença de chuvas passageiras e nebulosidade, pois a radiação solar ainda pode afetar a pele durante eventuais aberturas de sol.

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Para quem vai sair de casa nesta quarta-feira, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as chuvas passageiras. Além disso, o uso de protetor solar continua indispensável devido ao alto índice ultravioleta, garantindo proteção ao longo de todo o dia em Cotia.