A quarta-feira, 25 de novembro, amanhece com tempo instável em Barueri, combinando momentos de umidade elevada com a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia. A condição mantém o clima típico de transição, exigindo atenção dos moradores que precisam se deslocar pela cidade.

Em relação às temperaturas, a mínima registrada foi de 21°C, mantendo a sensação de frescor nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, os termômetros registram elevação moderada, alcançando a máxima de 29.3°C, configurando um cenário de calor moderado no período da tarde.

Os índices meteorológicos para hoje mostram umidade relativa do ar elevada em 87% e alta probabilidade de precipitação, estimada em 89%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 16.6 km/h, enquanto o índice UV atinge a marca de 14.5, exigindo cuidados extras com a exposição solar mesmo com a presença de nuvens e chuva leve.

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Para quem vai transitar por Barueri nesta quarta-feira, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as instabilidades rápidas. Além disso, devido ao índice UV muito alto, o uso de protetor solar continua indispensável nos momentos em que o sol aparecer entre as precipitações.