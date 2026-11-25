A Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Saúde, realiza no sábado, 28 de novembro, das 8h às 16h, o Dia D de Mobilização em Vacinação. A ação é voltada especialmente para moradores que não conseguem comparecer aos postos durante a semana e desejam atualizar a caderneta de vacinação.

Durante a mobilização, estarão disponíveis as vacinas de rotina para atualização da caderneta. A campanha também inclui a aplicação da vacina contra a dengue, direcionada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O atendimento será realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e no Centro de Especialidades e Diagnóstico, localizado na Rua Nova Salomão Barjud, no Pq. JCM.

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Para receber as doses, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e a carteirinha ou caderneta de vacinação.

Serviço

Evento: Dia D de Mobilização em Vacinação em Jandira

Data: Sábado, 28 de novembro

Horário: Das 8h às 16h

Locais: Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade e Centro de Especialidades e Diagnóstico (Rua Nova Salomão Barjud – Pq. JCM)

Vacinas disponíveis: Vacinas de rotina e vacina contra a dengue (para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

Documentos necessários: Documento de identificação com foto e carteirinha/caderneta de vacinação