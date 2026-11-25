O parque aquático Wet’n Wild abriu 82 vagas temporárias para reforçar a equipe durante a temporada de verão no interior paulista. As oportunidades abrangem áreas como atendimento ao público, alimentação, operação de atrações, limpeza, segurança e logística.

As vagas de emprego estão distribuídas em oito funções: atendente de lanchonete (20), operador de atração (15), atendente de caixa (15), auxiliar de limpeza (10), salva-vidas (10), atendente de operações na área de segurança (10), porteiro (1) e assistente de almoxarifado (1).

Os profissionais contratados terão direito a benefícios como café da manhã e almoço no parque, vale-transporte ou transporte fretado, convênio médico, convênio farmácia, seguro de vida e credencial Sesc.

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O transporte fretado terá rotas para Campinas, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. O pacote também inclui bônus por assiduidade e ingressos mensais para o funcionário e familiares.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar o currículo atualizado e informar o cargo pretendido no assunto ou na mensagem. O cadastro pode ser feito pelos canais de recrutamento do Wet’n Wild: WhatsApp: (11) 94206-5389 e/ou e-mail: recrutamento@wetnwild.com.br.