A Unidade Básica de Saúde (UBS) Darcy Alves Evangelista Robalinho, no bairro Ayrosa, em Osasco, passou por uma reforma e foi entregue na quarta-feira (25). A unidade recebeu melhorias em toda a estrutura, um novo consultório e aparelhos de ar-condicionado.

Segundo a Prefeitura, a UBS realiza mais de 4 mil atendimentos por mês e atende moradores da região.

Durante a entrega, o prefeito Gerson Pessoa (podemos) destacou a importância de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento humanizado à população.

Publicidade

A unidade fica na Avenida São José, 1189.