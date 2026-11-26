Economia de Osasco, Barueri e Cotia deve receber R$ 170,8 milhões com reajuste de metalúrgicos /Foto: Auris Sousa

Os reajustes conquistados pelos metalúrgicos de Osasco e região na Campanha Salarial de 2026 devem acrescentar cerca de R$ 170,8 milhões à economia regional nos próximos 12 meses. A estimativa considera os benefícios para aproximadamente 47 mil trabalhadores representados pelo sindicato em 12 municípios.

O cálculo foi elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), da subseção do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Foram considerados o reajuste salarial de 5,85%, com aumento real de 1,30%, e o abono de 13,50%.

Segundo o levantamento, o reajuste deve representar aproximadamente R$ 13,4 milhões a mais por mês na economia entre janeiro e outubro de 2027. Já o abono corresponde a R$ 32,7 milhões, pagos em duas parcelas: 7% em novembro de 2026 e 6,5% em dezembro.

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O impacto econômico varia entre os municípios. Barueri concentra 24% do valor estimado, seguida por Osasco, com 19,2%, e Cotia, com 18,1%.

Entre os setores industriais, o maior impacto está previsto para o segmento de máquinas e equipamentos, que representa 27,4% do total. Na sequência aparecem a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, com 19%, e a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, com 14,7%.

De acordo com o sindicato, os R$ 170,8 milhões não incluem os valores referentes à Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR), que ainda estão em fase de cálculo.

Para o presidente do sindicato, Gilberto Almazan, conhecido como Ratinho, o resultado está relacionado à negociação entre representantes dos trabalhadores e sindicatos patronais durante a campanha salarial.