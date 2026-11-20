A sexta-feira, 20 de novembro, começa com a presença de névoa cobrindo diversos pontos de Cotia, criando uma atmosfera típica de dias instáveis na região. O cenário matinal deve dar lugar a mudanças significativas no tempo nas próximas horas, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pela cidade.

Em relação aos índices térmicos, a cidade registra mínima de 20°C nas primeiras horas do dia, mantendo marcas características de temperaturas amenas. Ao longo da tarde, os termômetros devem alcançar a máxima de 29.6°C, configurando um cenário de calor moderado. A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 28%, enquanto os ventos sopram de forma suave a 7.2 km/h.

O ponto de maior atenção para esta sexta-feira é a alta probabilidade de chuva, estimada em 80%. Mesmo com o calor moderado predominando no período mais quente, a instabilidade atmosférica favorece a ocorrência de precipitações. Além disso, o índice UV atinge a marca de 13.5, considerado extremo, o que demanda cuidados redobrados com a proteção da pele, mesmo em dias nublados ou com névoa.

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Para quem vai aproveitar o início do fim de semana em Cotia, a recomendação é sair de casa preparado tanto para a possibilidade de chuva quanto para a forte incidência de radiação ultravioleta. Acompanhe as atualizações do portal Visão Oeste para mais informações sobre a previsão do tempo na região.