A sexta-feira, 20 de novembro, começa com o tempo instável em Barueri. A previsão indica um cenário tipicamente abafado, com a presença de muitas nuvens e trovoadas nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam circular pela cidade.

Os termômetros registraram mínima de 20.9°C, valor considerado dentro da faixa de temperaturas amenas / fresco nas primeiras horas da manhã. No entanto, o aquecimento será rápido e a temperatura máxima pode alcançar os 31.1°C, configurando um cenário de calor intenso / muito quente para o período da tarde.

A umidade relativa do ar fica em torno de 78%, o que acentua a sensação de abafamento na região. Há uma alta probabilidade de chuva, estimada em 74%, acompanhada por ventos leves que sopram a uma velocidade média de 7.6 km/h. Apesar da instabilidade, o índice UV atinge 13.7, exigindo proteção solar nos momentos de abertura entre as nuvens.

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Para quem vai transitar por Barueri hoje, a recomendação é manter um guarda-chuva por perto devido à possibilidade de precipitações e trovoadas isoladas. Motoristas e pedestres devem redobrar os cuidados nas vias da cidade caso haja pancadas de chuva mais intensas ao longo do dia.