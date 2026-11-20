A sexta-feira, 20 de novembro, começa com o tempo instável em Itapevi. A previsão para hoje na cidade indica ocorrência de chuva passageira fraca, exigindo um pouco de atenção dos moradores que precisam se deslocar nas primeiras horas do dia, embora o acumulado não deva causar grandes transtornos.

Em relação às temperaturas, o dia registra mínima de 19.9°C, mantendo a sensação de temperaturas amenas no início da manhã. Ao longo do dia, os termofares sobem e a máxima pode atingir a marca de 30°C, configurando um cenário de calor intenso no período da tarde.

Os dados meteorológicos apontam ainda uma alta umidade relativa do ar em 81% e uma probabilidade de chuva de 79%. Os ventos sopram de forma suave a 7.9 km/h. Vale destacar o índice UV de 13.6, considerado muito alto, o que exige proteção solar adequada mesmo nos momentos de maior nebulosidade.

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Para quem vai aproveitar o início do final de semana na região, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as precipitações rápidas e redobrar os cuidados com o sol forte durante os horários de pico da radiação.