A sexta-feira (20/11) em Osasco amanhece com o tempo instável, combinando momentos de mormaço com a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia. A probabilidade de precipitação é alta, alcançando 74%, mas os episódios de chuva devem ser rápidos e de baixa intensidade, sem grandes acumulados.

Em relação às temperaturas, a mínima registrada foi de 20.6°C, mantendo a sensação de manhã com temperaturas amenas. No entanto, ao longo do período, os termômetros sobem rapidamente, com a máxima prevista atingindo os 31°C, configurando um cenário de calor intenso na cidade.

Os ventos sopram de forma suave, registrando uma velocidade média de 6.1 km/h, o que colabora para a sensação de abafamento. A umidade relativa do ar fica na casa dos 78%, garantindo um ambiente úmido, típico de dias com instabilidade passageira.

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Atenção especial deve ser dada ao índice UV, que atinge a marca alarmante de 13.5, classificado como extremo. Mesmo com a presença de nuvens e pancadas rápidas de chuva, o uso de protetor solar é indispensável para quem precisar se expor ao ar livre nesta sexta-feira.