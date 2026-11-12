HYROX ganha espaço e combina corrida e musculação em treino de força e resistência

A HYROX vem ganhando espaço entre praticantes de atividade física por combinar corrida e exercícios de força em uma mesma prova. Criada na Alemanha, a modalidade intercala oito trechos de um quilômetro de corrida com oito estações de exercícios funcionais, em um desafio que exige resistência cardiovascular e muscular.

A prova começa com o SkiErg, simulador de esqui, e segue com atividades como empurrar e puxar trenós, burpees com salto em distância, remo, transporte de pesos, avanços com saco de carga e arremessos de bola na parede.

Ao todo, são 8 km de corrida e oito estações. As disputas podem ocorrer individualmente, em duplas ou equipes, com movimentos e regras padronizados, o que permite comparar resultados entre diferentes competições.

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Segundo Leandro Twin, professor de Educação Física, especialista em treinamento e embaixador da BlueFit, o diferencial da modalidade está justamente na combinação de capacidades físicas.

“No HYROX, a pessoa precisa correr e realizar exercícios de força mesmo quando já está cansada. Ter bom condicionamento cardiovascular ou levantar bastante peso, isoladamente, não garante um bom desempenho. É preciso reunir resistência, força muscular e capacidade de manter o ritmo durante toda a atividade”, explica.

Corrida tem papel importante na prova

Apesar de reunir diversos exercícios de força, a corrida representa uma parcela significativa do tempo total da competição. Por isso, quem chega ao HYROX vindo principalmente da musculação precisa incluir o treinamento cardiovascular na preparação.

Para corredores, o desafio funciona no sentido inverso: as estações acrescentam força e resistência muscular à rotina. A participação em duplas e equipes também permite uma dinâmica diferente para quem prefere treinar com outras pessoas.

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A alternância entre corrida e exercícios funcionais faz com que diferentes grupos musculares sejam acionados ao longo da prova. Movimentos como empurrar trenós, carregar pesos e realizar avanços exigem força, coordenação e controle corporal mesmo com a fadiga acumulada.

Intensidade exige preparação

A modalidade também exige cuidados com a intensidade. À medida que o cansaço aumenta, a execução dos movimentos pode ser prejudicada e elevar a sobrecarga sobre articulações, músculos e tendões, principalmente entre iniciantes.

“O erro é achar que todo treino precisa ser feito no limite ou que terminar completamente exausto significa que a atividade foi bem executada. No HYROX, a técnica precisa ser mantida mesmo quando o cansaço aparece. Por isso, é importante construir uma boa base física e elevar a intensidade gradualmente”, alerta Twin.

Outro ponto é equilibrar a carga de treinos. Pessoas que já combinam musculação e corrida precisam considerar a frequência e o volume das atividades para evitar excesso de esforço. O descanso também faz parte da preparação.

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Como começar no HYROX

Quem pretende experimentar a modalidade deve começar pelos movimentos e cargas compatíveis com seu nível de condicionamento. A preparação pode incluir musculação, exercícios aeróbicos e treinos específicos de HYROX, com aumento gradual da dificuldade.

A escolha da categoria também influencia a experiência. A categoria Open, por exemplo, utiliza cargas mais leves do que a Pro e pode ser uma opção para quem está começando na modalidade.

A musculação ajuda a desenvolver a base necessária para as estações. Exercícios como agachamentos, avanços, movimentos de empurrar e puxar e transporte de cargas podem contribuir para o desenvolvimento da força exigida na prova.

A corrida também deve entrar no planejamento. Como o percurso total chega a oito quilômetros, a recomendação é aumentar progressivamente as distâncias, de acordo com a condição física de cada praticante.

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“O planejamento deve levar em conta o histórico e a condição física de cada pessoa. É possível começar com distâncias menores, cargas mais leves e movimentos adaptados. O importante é avançar aos poucos, sem tentar reproduzir a intensidade de uma competição logo nas primeiras aulas”, orienta Twin.

Pessoas com dores persistentes, lesões ou condições clínicas específicas devem buscar avaliação profissional antes de iniciar atividades de alta intensidade.

Onde praticar HYROX

A rede BlueFit possui espaços destinados à prática de HYROX em duas unidades: Maria Antonia, em São Paulo, e Recreio, no Rio de Janeiro. A estrutura é voltada para treinos da modalidade, com acompanhamento de professores.

“Quem gosta de desafios pode encontrar no HYROX uma forma de combinar corrida e força. Mas não é preciso começar com foco em competição ou desempenho. O primeiro passo é aprender os movimentos, respeitar os próprios limites e manter a regularidade. Os resultados são consequência de um trabalho consistente”, conclui Twin.