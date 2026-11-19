O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região realiza, na próxima quarta-feira, dia 25 de novembro, a terceira edição do Painel SinHoRes, com o tema “Cardápios em Transformação”. O encontro será das 15h às 17h e terá como foco os desafios para conciliar as preferências dos clientes com a rentabilidade de bares e restaurantes.

A programação reunirá profissionais de diferentes áreas do food service para discutir como fatores como lucratividade, saudabilidade e brasilidade podem influenciar a criação e a atualização dos cardápios.

Participam do painel Mateus Spinelli, CEO da Brotô – Consultoria para Food Service; Diego Gomes e Isabel Diniz, fundadores do Dicas Osasco; Nathaly Silva Sousa, nutricionista consultora de restaurantes na região oeste de São Paulo; Amauri Pelloso, consultor de restaurantes da FSone; e Michael Douglas Lima, empreendedor das franquias Carol Coxinhas, Açaí Formosa e Pastel 365.

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A mediação será feita por Enio Miranda, gerente executivo do SinHoRes. O evento é realizado pelo sindicato em parceria com a CR Play.

Debate com empresários

A proposta do encontro em Osasco é promover uma conversa entre empresários e consultores, indo além de uma sequência de apresentações.

Os participantes poderão levar dúvidas sobre elaboração e gestão de cardápios e ouvir orientações dos profissionais convidados. As perguntas poderão ser feitas presencialmente ou enviadas durante a transmissão ao vivo pelo YouTube.

Segundo Enio Miranda, o cardápio precisa equilibrar a identidade do estabelecimento com os resultados financeiros.

“O cardápio é onde a identidade do negócio encontra a conta no fim do mês. Reunir no mesmo Painel quem pensa em margem, em nutrição, em cultura alimentar e em operação ajuda o empresário a tomar decisões com mais segurança.”

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Ainda de acordo com Miranda, a participação do público também deve contribuir para aproximar o conteúdo da realidade dos empresários.

“A conversa aberta também permite que cada um leve para casa respostas para a sua realidade”, afirma.

As vagas presenciais são limitadas e destinadas a empresários e gestores. Para participar, é necessário entrar em contato com o SinHoRes pelo WhatsApp (11) 99273-1129, telefone (11) 4384-7010 ou e-mail contato@sinhoresosasco.com.br. Quem não puder comparecer presencialmente poderá acompanhar o painel ao vivo pelo YouTube e enviar perguntas durante a transmissão.

SERVIÇO

Painel “Cardápios em Transformação”

Data: quarta-feira, 25 de novembro

Horário: das 15h às 17h

Local: sede do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região

Endereço: Avenida Santo Antônio, 1453, sala 1111, Edifício CEO Complexo Empresarial Osasco