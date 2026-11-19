Encontro mensal de carros antigos agita o Dream Car neste fim de semana / Foto: Marcella Moran/Divulgação

São Roque recebe neste domingo (22) mais uma edição do encontro mensal de carros antigos do Dream Car. O evento será realizado das 9h às 18h, com visitação gratuita e expectativa de reunir cerca de 120 veículos.

O encontro acontece no estacionamento do Dream Car, primeiro parque automotivo temático do Brasil, localizado a cerca de 60 km da capital paulista.

Além dos carros expostos, o público poderá visitar o “mercado de pulgas”, com estandes especializados na venda de objetos e peças antigas.

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Quem levar o próprio veículo para exposição não paga taxa de inscrição e terá 50% de desconto no estacionamento e na entrada do Dream Car Museum.

Outras atrações

O complexo em São Roque também terá apresentações gratuitas de drift no kartódromo durante o sábado e o domingo. O Parque Dream Car também funcionará normalmente nesta sexta-feira (20), feriado.

O Dream Car conta ainda com museu com 185 veículos, shopping com 23 lojas e restaurantes, parque infantil e kartódromo.

Entre as atrações para os fãs de automobilismo estão a Exposição Ayrton Senna, com itens ligados à carreira do tricampeão mundial, e a F1 Experience, experiência imersiva com oito carros de Fórmula 1 em um túnel projetado para reproduzir a sensação de uma corrida.