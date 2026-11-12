Vagas abertas em Itapevi para cursos gratuitos de manutenção de motos, social media e IA

A Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas de Itapevi abriu 93 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes do programa Caminho da Capacitação. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (17), com opções nas áreas de tecnologia, inteligência artificial, produção de conteúdo digital e manutenção de motocicletas.

As aulas serão presenciais e ocorrerão entre 23 de novembro e 4 de dezembro, em unidades móveis do programa. A iniciativa é realizada em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP).

Entre as opções estão os cursos de Criação de Site para Iniciantes, Inteligência Artificial para o Mercado de Trabalho, Social Media: Criação e Gestão de Conteúdo e Noções Básicas de Mecânica de Motocicletas.

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Onde serão realizadas as aulas

Os cursos ligados à área de tecnologia serão realizados na Secretaria de Direitos Humanos, na Avenida Pedro Paulino, 1.180.

Já as aulas de manutenção de motocicletas acontecerão no Ginásio de Esportes, localizado na Avenida Rubens Caramez, 1.000.

As turmas terão aulas em três períodos: manhã, das 8h às 12h; tarde, das 13h às 17h; e noite, das 18h às 22h.

Para os cursos de tecnologia, a idade mínima é de 14 anos. Na formação de mecânica de motocicletas, é necessário ter 16 anos ou mais.

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Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever pela internet, pelo site oficial do programa (www.cursofussp.sp.gov.br), ou presencialmente na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas, de segunda a sexta-feira. A unidade fica na Rua Felipe Chaluppe Filho, 17, 4º andar, no Centro de Itapevi, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, junto ao Teatro Municipal.

Para fazer a inscrição presencialmente, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br.