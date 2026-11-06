Simone Mendes é atração principal do Natal Mágico em Osasco

A cantora Simone Mendes será a principal atração do Natal Mágico de OZ, em Osasco. O show gratuito acontece no dia 29 de novembro, a partir das 18h, em frente à Prefeitura.

A apresentação foi confirmada nesta sexta-feira (6) pelo prefeito Gerson Pessoa e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Osasco, Gabi Pessoa, em um vídeo publicado nas redes sociais.

O evento será aberto ao público e integra a programação especial de Natal da cidade. O entorno da Prefeitura já recebe as montagens da decoração natalina, que tradicionalmente atraem milhares de pessoas durante o período de fim de ano.

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Simone Mendes em Osasco

Um dos principais nomes do sertanejo atualmente, Simone Mendes deve levar ao palco sucessos que fazem parte da trajetória solo da cantora, como “Erro Gostoso”, “Dois Tristes” e “Direitos Iguais”.

A artista também tem ligação com a região. Simone mora em Alphaville, bairro localizado em Barueri, cidade vizinha a Osasco, e já esteve no município para experimentar o tradicional cachorro-quente osasquense.

O show de Simone Mendes será uma das atrações do Natal Mágico de OZ, que promete movimentar a região da Prefeitura no fim de novembro.