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Simone Mendes é atração principal do Natal Mágico em Osasco

Cantora se apresenta em Osasco no dia 29 de novembro, com repertório de grandes sucessos

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 06/11/2026 19:56 Siga-nos no Google News
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simone mendes
Simone Mendes / Foto: Reprodução/Instagram
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A cantora Simone Mendes será a principal atração do Natal Mágico de OZ, em Osasco. O show gratuito acontece no dia 29 de novembro, a partir das 18h, em frente à Prefeitura.

A apresentação foi confirmada nesta sexta-feira (6) pelo prefeito Gerson Pessoa e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Osasco, Gabi Pessoa, em um vídeo publicado nas redes sociais.

O evento será aberto ao público e integra a programação especial de Natal da cidade. O entorno da Prefeitura já recebe as montagens da decoração natalina, que tradicionalmente atraem milhares de pessoas durante o período de fim de ano.

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Simone Mendes em Osasco

Um dos principais nomes do sertanejo atualmente, Simone Mendes deve levar ao palco sucessos que fazem parte da trajetória solo da cantora, como “Erro Gostoso”, “Dois Tristes” e “Direitos Iguais”.

simone mendes se rende ao dogao de osasco

Simone Mendes faz parada na capital do cachorro-quente e se rende ao ‘dogão’ / Reprodução/Instagram

A artista também tem ligação com a região. Simone mora em Alphaville, bairro localizado em Barueri, cidade vizinha a Osasco, e já esteve no município para experimentar o tradicional cachorro-quente osasquense.

O show de Simone Mendes será uma das atrações do Natal Mágico de OZ, que promete movimentar a região da Prefeitura no fim de novembro.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Osasco Simone Mendes

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