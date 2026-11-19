Um acidente entre um caminhão e uma carreta deixou uma pessoa gravemente ferida e provocou congestionamento no Rodoanel Mário Covas, em Embu das Artes, na manhã desta quinta-feira (19). A ocorrência foi registrada na altura do Km 29 da rodovia.

Segundo informações da concessionária que administra o trecho, um caminhão Volkswagen trafegava pela faixa 1 da pista externa, quando bateu na traseira de uma carreta. O acidente deixou uma pessoa gravemente ferida.

Uma das faixas ficou interditada por amis de 30 minutos. Depois, o acostamento externo também foi bloqueado, a partir das 11h30.

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O trecho chegou a registrar 7,3 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 22 e 29,3, na pista externa.