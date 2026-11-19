A Polícia Civil investiga um suposto esquema de fraude de cerca de R$ 5 milhões envolvendo empresas fornecedoras de produtos médicos e hospitalares, com possível participação de médicos e fornecedores. Uma das ações ocorreu em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, onde policiais encontraram dinheiro identificado com nomes de pessoas investigadas.

As diligências foram realizadas na quarta-feira (18) por equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na capital, em Santana de Parnaíba e em Itu, no interior paulista.

A investigação é conduzida pela 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) e começou em 2024.

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os investigadores identificaram possíveis irregularidades no direcionamento de procedimentos cirúrgicos, com a participação de médicos e empresas específicas no fornecimento dos materiais.

O esquema investigado envolveria a indicação de determinados produtos por profissionais de saúde para serem utilizados nas cirurgias. Os valores cobrados pelos materiais poderiam chegar a 50% acima dos preços previstos pelos planos de saúde.

A apuração também aponta suspeitas de pagamentos de vantagens indevidas a médicos cirurgiões em troca da indicação dos produtos das empresas investigadas.

Dinheiro foi encontrado em residência de alto padrão

Durante as buscas, os policiais apreenderam pouco mais de R$ 76 mil em dinheiro, além de documentos, cartões telefônicos e equipamentos eletrônicos.

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Em uma residência de alto padrão localizada em Santana de Parnaíba, os agentes encontraram envelopes com dinheiro identificados com nomes de pessoas de interesse da investigação, de acordo com a SSSP.

Todo o material apreendido será analisado pela Polícia Civil. Segundo a pasta, o objetivo é identificar possíveis beneficiários dos pagamentos, esclarecer a movimentação financeira e verificar eventuais irregularidades no fornecimento dos produtos utilizados em procedimentos cirúrgicos.

A investigação também apura possíveis crimes relacionados à lavagem de dinheiro.