A Prefeitura de Osasco entregou, na quarta-feira (18), a revitalização da Sala de Leitura do CEU das Artes Yolanda Aparecida Avelino Ribeiro, no Jardim Bonança. O espaço foi reformulado para ampliar o acesso à leitura, à educação, à tecnologia e à cultura para crianças e moradores da região.

A nova estrutura reúne acervo de livros, computadores e áreas para atividades pedagógicas e culturais. O local também terá ferramentas de inteligência artificial, acesso à internet para pesquisas e cursos de qualificação.

A Sala de Leitura poderá ainda ser utilizada pela comunidade para elaboração de currículos, orientação sobre documentos e outras atividades de apoio.

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Entre as ações previstas está o projeto “Arte Já”, voltado a crianças de 6 a 13 anos, com oficinas e atividades culturais. A programação também inclui contação de histórias, sessões de cinema e outras atividades educativas.

Wesley Vieira, coordenador das oficinas de cultura dos CEUs das Artes, explica que a proposta é estimular o contato das crianças com os livros e fortalecer o hábito da leitura.

“A Sala de Leitura é um espaço que incentiva a literatura, a escrita e a leitura, questões que ainda representam um desafio dentro da realidade da nossa comunidade. O objetivo é que, por meio dos livros, do nosso acervo e das atividades pedagógicas, as crianças se sintam cada vez mais estimuladas a ler e escrever”.

A Sala de Leitura do CEU das Artes Jardim Bonança funciona das 9h às 18h e busca oferecer à população um espaço de acesso ao conhecimento, à tecnologia e à cultura.