Manutenção da Sabesp acontece nesta sexta e pode afetar abastecimento de água na região /Foto: Magnific.com

A Sabesp divulgou a lista de bairros de Osasco e Carapicuíba que poderão ter o abastecimento de água afetado pela manutenção no Sistema Cantareira, programada para começar nesta sexta-feira (20). Na região, a medida pode atingir cinco bairros de Osasco e dois de Carapicuíba.

Em Osasco, estão na lista: Mutinga, Quitaúna, Vila Iracema, Bela Vista e Conceição.

Já em Carapicuíba, os bairros são Centro e Vila Dirce.

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A intervenção começou ao meio-dia de sexta-feira, com previsão de conclusão às 4h de sábado (21). Após o término, a normalização do fornecimento será gradual e poderá levar até 72 horas.

Além das duas cidades, a manutenção poderá afetar bairros da capital paulista, Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Caieiras.

A intervenção prevê a substituição de uma válvula de 16 toneladas na Estação Elevatória Santa Inês. A Sabesp orienta os moradores a economizar água durante o período dos trabalhos.

Veja a lista completa de bairros que poderão ter o abastecimento afetado:

Osasco: Mutinga, Quitaúna, Vila Iracema, Bela Vista e Conceição.

Carapicuíba: Centro e Vila Dirce.

São Paulo: Tucuruvi, Edu Chaves, Cangaíba, Penha, Jardim Popular, Vila Maria, Jardim América, Paulista, Vila Alpina, Vila Formosa, Carrão, Cachoeirinha, Perdizes, Casa Verde, Consolação, Sumaré, Mirante, Santana, Mooca, Cambuci, Vila Brasilândia, Vila Mariana, Vila Romana, Freguesia do Ó, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Vila Jaguara, Jaguaré, Jabaquara, Ipiranga, Sacomã, Vila do Encontro, Sapopemba, São Mateus, Jaraguá, Perus, Cursino, Parque Anhanguera e regiões atendidas pelas derivações Horto, Brás, Brasilândia, Parque Cantareira, Sonda II, Tremembé, Penha e USP.

Guarulhos: Gopouva, Centenário, Angélica, Cidade Martins, Cumbica, JK, Lavras e Bananal.

Santo André: Camilópolis e Erasmo.

São Caetano do Sul: Vila Gerty, Santa Maria e Oswaldo Cruz.

Franco da Rocha: Centro e Vila Santista.

Francisco Morato: Centro, Jardim Liliane, Parque 120 e Jardim Arpoador.

Cajamar: Centro.

Caieiras: Centro e Laranjeiras.