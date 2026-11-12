quinta-feira, 12 de novembro de 2026
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Advogado admite golpe superior a R$ 1 milhão em família de suplente de vereador executado em Osasco

Em áudio com a irmã de Osmarney Guedes, Willian Navas confessa criação de seguros falsos "no desespero", bloqueia parentes e não ressarce prejuízo milionário.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 11:10 Siga-nos no Google News
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suplente de vereador morto osasco
O empresário e suplente de vereador não resistiu e morreu no local do crime / Foto: Reprodução/redes sociais
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O Metrópoles revelou uma conversa gravada entre Regiane Guedes, irmã do empresário e suplente de vereador de Osasco Osmarney Guedes (conhecido como Osmar Guedes), e o advogado Willian Navas, em que este admite ter aplicado um golpe financeiro contra a família durante o andamento de um suposto processo de inventário. As vítimas estimam um prejuízo superior a R$ 1 milhão em repasses sucessivos.

Segundo a reportagem, a gravação ocorreu logo após a família descobrir a fraude, no dia 15 de outubro. No diálogo, Willian confirmou ter ingressado com o processo de inventário, mas admitiu expressamente que parte das cobranças e seguros apresentados eram falsos. O advogado alegou que praticou o desvio “no desespero”, disse que o próprio pai se encarregaria de ressarcir os lesados e afirmou estar ciente de que seria preso com a repercussão pública do caso.

Apesar das promessas feitas na conversa, o advogado bloqueou todos os familiares de Osmarney após a ligação. Além disso, o pai de Willian nunca estabeleceu contato com Regiane para acertar a devolução do montante retirado da família.

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Ainda de acordo com as declarações dadas ao portal Metrópoles, Regiane relatou que contratou os serviços de Willian logo após o assassinato do irmão (leia aqui) por considerá-lo uma pessoa de confiança, visto que ele já havia defendido os interesses jurídicos da família em ocasiões anteriores sem divergências. No entanto, ao longo dos meses, o profissional passou a exigir valores sucessivos de seguros supostamente disponibilizados pela Justiça sob o pretexto de dar andamento ao inventário, remetendo despachos para dar aparência de legalidade aos pedidos. Toda vez que era indagado sobre a liberação do patrimônio, Willian inventava novos “seguros”, cobrando mais taxas. Quando as reservas financeiras da família se esgotaram, o advogado orientou que os parentes contratassem empréstimos bancários, totalizando mais de R$ 1 milhão transferidos.

Osmarney Guedes, de 39 anos, foi candidato a vereador em Osasco pelo partido Renovação Democrática e exercia a condição de suplente parlamentar. Pai de duas filhas, de 14 e 16 anos, ele foi assassinado a tiros por volta das 21h20 de quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, na calçada da casa noturna da qual era proprietário, na Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Rochdale. Segundo relatos de testemunhas, o autor do crime não anunciou assalto: aproximou-se usando boné, camiseta clara e calça jeans e colocou a arma diretamente na cabeça da vítima. O primeiro disparo falhou; Osmarney reagiu e o agressor efetuou múltiplos disparos, atingindo o empresário com pelo menos cinco perfurações antes de fugir a pé em direção a uma comunidade sem subtrair nenhum bem.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou na época que o caso foi registrado pelo 5º Distrito Policial de Osasco como homicídio e localização/apreensão de objetos, com a apreensão de um aparelho celular, sendo investigado pela Polícia Civil com linha inicial de apuração de execução.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 5º DP de Osasco advogado admite golpe crime em Osasco golpe do inventário Osasco Osmar Guedes Osmarney Guedes Regiane Guedes suplente de vereador Osasco Willian Navas

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