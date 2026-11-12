quinta-feira, 12 de novembro de 2026
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Linha 8-Diamante tem circulação normalizada após falha deixar passageiros presos em Carapicuíba

Composição parou entre General Miguel Costa e Carapicuíba; usuários quebraram janelas e andaram pelos trilhos após pessoas passarem mal sem ventilação.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 10:48 Siga-nos no Google News
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falha linha 8
Foto: Reprodução/TV Globo
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A circulação de trens na Linha 8-Diamante foi normalizada na manhã desta quinta-feira (12), após uma falha operacional provocar a interrupção temporária do serviço entre as estações General Miguel Costa e Carapicuíba.

A ocorrência começou por volta das 6h30. Usuários de uma composição da concessionária Motiva (antiga ViaMobilidade) relataram ter ficado retidos entre 40 minutos e cerca de uma hora. Em razão da superlotação e da falta de ventilação adequada no vagão, passageiros começaram a passar mal, motivando gritos, protestos e pedidos para que as portas fossem destravadas.

Diante da situação crítica, alguns passageiros acionaram dispositivos de emergência e quebraram janelas para permitir a saída. Dezenas de pessoas desembarcaram de modo improvisado pelas portas e janelas, algumas pulando e sendo amparadas por outros passageiros. Idosos e cidadãos com mobilidade reduzida também necessitaram de assistência para caminhar sobre os trilhos em direção à estação General Miguel Costa. Imagens em vídeo enviadas à TV Globo mostraram usuários batendo nas janelas e portas suplicando por socorro.

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Segundo o G1, uma segunda composição ficou parada no mesmo trecho no sentido Júlio Prestes, além da atuação de um trem de manutenção próximo à estação. Usuários nas plataformas queixaram-se da ausência de orientações e informações claras sobre a interrupção da linha, decorrente da presença de pedestres na via férrea em direção às estações General Miguel Costa e Amador Bueno. Até as 7h53, o portal da concessionária Motiva não trazia alertas sobre a ocorrência.

O incidente gerou lentidão generalizada no ramal, com intervalos superiores a 20 minutos no sentido Júlio Prestes e picos de até 32 minutos de espera na estação Palmeiras-Barra Funda. A concessionária declarou que a circulação nas vias principais seguiu o fluxo e, com a remoção dos entraves e a liberação dos trilhos, a operação e os intervalos médios foram restabelecidos.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: estação carapicuíba Estação General Miguel Costa falha Linha 8 linha 8 diamante Motiva Palmeiras-Barra Funda passageiros nos trilhos Transporte Público SP trens Grande SP viamobilidade

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