quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Cotia recebe festival gastronômico Churrascão da Massa com entrada gratuita neste sábado (14)

Evento no dia 14 de novembro reúne 17 estações de churrasco, 6 horas de música sertaneja em palco 360°, espaço kids e 11 bares.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 11/11/2026 13:29 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
churrasco
Foto: divulgação
Publicidade

O Poupa Shopping, em Cotia, recebe neste sábado, 14 de novembro, das 11h às 23h, o festival gastronômico Churrascão da Massa. O evento é concebido como um grande encontro que une churrasco, música, família e experiências, proporcionando um ambiente autêntico e descontraído para reunir o público e celebrar bons momentos. A entrada é totalmente gratuita, mediante reserva prévia de ingressos on-line.

A programação culinária traz 17 estações especializadas de churrasco de verdade, com preparos que vão desde a tradicional costela e cortes na parrilla até brisket, porco defumado, linguiças artesanais e cortes nobres.

No segmento musical, a festa terá seis horas dedicadas aos ritmos sertanejos, posicionados no centro da atração. Os shows serão realizados em um grande palco com visibilidade de 360°, permitindo que o público aprecie as apresentações musicais a partir de diferentes ângulos em uma atmosfera única.

Publicidade

Para acompanhar os pratos, a estrutura de bebidas contará com seis bares centrais e cinco bares de chopp, totalizando 11 pontos com oferta de drinks, cervejas e chopp. O complexo também foi planejado para atender famílias, dispondo de um espaço kids com brinquedos, atividades de recreação e suporte para a diversão das crianças.

A infraestrutura do evento inclui ainda áreas de convivência, camarotes, bangalôs, setores de apoio ao visitante e estacionamento.

Serviço do evento:
• Evento: Churrascão da Massa
• Data: 14 de novembro
• Horário: Das 11h às 23h
• Local: Poupa Shopping – Cotia
• Atrações: 17 estações de churrasco, 6 horas de sertanejo com palco 360°, 6 bares centrais, 5 bares de chopp, espaço kids e camarotes
• Entrada: Gratuita com resgate de ingressos no site oficial do evento.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: carnes nobres chopp artesanal Churrascão da Massa Cotia espaço kids Evento Gratuito Cotia festival de churrasco gastronomia Cotia Poupa Shopping sertanejo palco 360

Leia Também

falha linha 8

Linha 8-Diamante tem circulação normalizada após falha deixar passageiros presos em Carapicuíba

 cacau show espetáculo

Alunos do Instituto Cacau Show apresentam espetáculo musical gratuito em Barueri neste sábado (14)

 cumbia calavera

Sesc no Parque leva atrações gratuitas para famílias a Barueri e Osasco neste fim de semana