Cotia recebe festival gastronômico Churrascão da Massa com entrada gratuita neste sábado (14)

O Poupa Shopping, em Cotia, recebe neste sábado, 14 de novembro, das 11h às 23h, o festival gastronômico Churrascão da Massa. O evento é concebido como um grande encontro que une churrasco, música, família e experiências, proporcionando um ambiente autêntico e descontraído para reunir o público e celebrar bons momentos. A entrada é totalmente gratuita, mediante reserva prévia de ingressos on-line.

A programação culinária traz 17 estações especializadas de churrasco de verdade, com preparos que vão desde a tradicional costela e cortes na parrilla até brisket, porco defumado, linguiças artesanais e cortes nobres.

No segmento musical, a festa terá seis horas dedicadas aos ritmos sertanejos, posicionados no centro da atração. Os shows serão realizados em um grande palco com visibilidade de 360°, permitindo que o público aprecie as apresentações musicais a partir de diferentes ângulos em uma atmosfera única.

Publicidade

Para acompanhar os pratos, a estrutura de bebidas contará com seis bares centrais e cinco bares de chopp, totalizando 11 pontos com oferta de drinks, cervejas e chopp. O complexo também foi planejado para atender famílias, dispondo de um espaço kids com brinquedos, atividades de recreação e suporte para a diversão das crianças.

A infraestrutura do evento inclui ainda áreas de convivência, camarotes, bangalôs, setores de apoio ao visitante e estacionamento.

Serviço do evento:

• Evento: Churrascão da Massa

• Data: 14 de novembro

• Horário: Das 11h às 23h

• Local: Poupa Shopping – Cotia

• Atrações: 17 estações de churrasco, 6 horas de sertanejo com palco 360°, 6 bares centrais, 5 bares de chopp, espaço kids e camarotes

• Entrada: Gratuita com resgate de ingressos no site oficial do evento.