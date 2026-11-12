Sesc no Parque leva atrações gratuitas para famílias a Barueri e Osasco neste fim de semana

O projeto Sesc no Parque chega à região neste fim de semana com uma programação cultural, artística e recreativa totalmente gratuita, voltada a crianças e famílias. A iniciativa será realizada nos dias 14 e 15 de novembro (sábado e domingo), das 13h às 17h, ocupando parques municipais de Barueri e Osasco com atrações de classificação livre para brincar, criar e viver novas experiências ao ar livre.

A abertura da programação ocorre no sábado (14/11), no Parque Municipal Dom José, em Barueri (Rua Ângela Mirella, nº 500, Jardim Maria Tereza), com apoio da Prefeitura de Barueri. No domingo (15/11), as atividades serão realizadas em Osasco, no Parque de Lazer Antônio Temporim (Jaguaribe), situado na Avenida Capistrano de Abreu, nº 202, com apoio da Secretaria de Cultura de Osasco.

Durante as quatro horas de evento diário, os visitantes poderão desfrutar de quatro atrações simultâneas e rotativas:

• Brinca Família (das 13h às 16h): com os Super Jogos, o público participa de jogos gigantes, cooperativos, esportivos e educativos elaborados para estimular o movimento físico, a criatividade, o raciocínio e a integração entre diferentes gerações.

• Impressão Criativa: Heroínas Brasileiras (das 13h às 16h): oficina de isogravura ministrada pelas educadoras do Espaço de Tecnologias e Artes (ETA). Inspirada na obra “Heroínas Negras Brasileiras”, de Jarid Arraes, a atividade valoriza a trajetória de personalidades históricas como Esperança Garcia, Dandara dos Palmares e Maria Firmina dos Reis, convidando os participantes a conhecer suas lutas e produzir releituras gráficas de seus retratos com técnicas manuais de gravura.

• Cumbia Calavera (das 14h às 15h): fanfarra multicultural que reúne instrumentistas de várias nacionalidades. O grupo apresenta um espetáculo festivo e vibrante baseado nos ritmos da cumbia e da música andina, combinando naipes de sopro e percussão com visual característico do Dia de Muertos mexicano para celebrar a diversidade.

• Show dos Becker (das 16h às 17h): apresentação circense com os Irmãos Becker, na qual quatro artistas exibem números dinâmicos de malabarismo com cones de trânsito e outros objetos, monociclo, equilíbrio em altas escadas e intervenções cômicas.

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Show dos Becker

Serviço do evento:

• Projeto: Sesc no Parque

• Horário: Das 13h às 17h

• Entrada: Gratuita | Classificação: Livre

• Sábado (14/11): Parque Municipal Dom José – Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Maria Tereza, Barueri (SP)

• Domingo (15/11): Parque de Lazer Antônio Temporim (Jaguaribe) – Av. Capistrano de Abreu, 202, Jaguaribe, Osasco (SP)

• Apoio institucional: Prefeitura de Barueri e Secretaria de Cultura de Osasco