quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Barueri
Barueri

Alunos do Instituto Cacau Show apresentam espetáculo musical gratuito em Barueri neste sábado (14)

Com cerca de 250 educandos no palco, montagem acontece no dia 14 de novembro, às 15h, no Teatro de Barueri na Praça das Artes com entrada franca.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 11/11/2026 13:50 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
cacau show espetáculo
Foto: reprodução Instagram
Publicidade

O Teatro da Praça das Artes de Barueri recebe neste sábado, 14 de novembro, às 15h, o espetáculo musical “Mulheres Somos”. Protagonizada por cerca de 250 educandos do Instituto Cacau Show, a apresentação convida toda a comunidade para uma tarde de música, dança e teatro, sem a necessidade de possuir familiares no elenco para participar. O evento é totalmente gratuito, mediante inscrição prévia.

A montagem cênica desenvolve o tema “Histórias de mulheres. Emoções de todos nós”, dando vida a narrativas de coragem, afeto e transformação. A narrativa artística conduz a plateia por uma imersão sobre identidade, ancestralidade, liberdade, superação e força coletiva, proporcionando um espaço para se emocionar, reconhecer histórias compartilhadas e descobrir novos olhares.

No palco, a produção reúne múltiplas linguagens e expressões culturais: dança, música, teatro, coral, capoeira, narração e recursos audiovisuais se articulam de forma integrada para homenagear trajetórias femininas e reforçar os laços humanos que conectam a sociedade.

Publicidade

Serviço do espetáculo:
• Espetáculo Musical “Mulheres Somos”
• Realização: Instituto Cacau Show
• Data e horário: Sábado, 14 de novembro, às 15h
• Local: Teatro da Praça das Artes de Barueri
• Ingresso: Entrada gratuita mediante inscrição pelo formulário oficial aqui!

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Barueri cultura gratuita Barueri dança teatro e coral espetáculo musical gratuito eventos Barueri histórias de mulheres Instituto Cacau Show Mulheres Somos Praça das Artes Teatro de Barueri

Leia Também

cumbia calavera

Sesc no Parque leva atrações gratuitas para famílias a Barueri e Osasco neste fim de semana

 previsao do tempo hoje chuvas passageiras

Barueri tem quinta-feira com chuva passageira fraca e termômetros chegando a quase 25°C

 fatec osasco 1

Vestibular das Fatecs prorroga inscrições até 16 de novembro