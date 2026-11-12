Alunos do Instituto Cacau Show apresentam espetáculo musical gratuito em Barueri neste sábado (14)

O Teatro da Praça das Artes de Barueri recebe neste sábado, 14 de novembro, às 15h, o espetáculo musical “Mulheres Somos”. Protagonizada por cerca de 250 educandos do Instituto Cacau Show, a apresentação convida toda a comunidade para uma tarde de música, dança e teatro, sem a necessidade de possuir familiares no elenco para participar. O evento é totalmente gratuito, mediante inscrição prévia.

A montagem cênica desenvolve o tema “Histórias de mulheres. Emoções de todos nós”, dando vida a narrativas de coragem, afeto e transformação. A narrativa artística conduz a plateia por uma imersão sobre identidade, ancestralidade, liberdade, superação e força coletiva, proporcionando um espaço para se emocionar, reconhecer histórias compartilhadas e descobrir novos olhares.

No palco, a produção reúne múltiplas linguagens e expressões culturais: dança, música, teatro, coral, capoeira, narração e recursos audiovisuais se articulam de forma integrada para homenagear trajetórias femininas e reforçar os laços humanos que conectam a sociedade.

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Serviço do espetáculo:

• Espetáculo Musical “Mulheres Somos”

• Realização: Instituto Cacau Show

• Data e horário: Sábado, 14 de novembro, às 15h

• Local: Teatro da Praça das Artes de Barueri

• Ingresso: Entrada gratuita mediante inscrição pelo formulário oficial aqui!