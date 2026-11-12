Alunos do Instituto Cacau Show apresentam espetáculo musical gratuito em Barueri neste sábado (14)
Com cerca de 250 educandos no palco, montagem acontece no dia 14 de novembro, às 15h, no Teatro de Barueri na Praça das Artes com entrada franca.
O Teatro da Praça das Artes de Barueri recebe neste sábado, 14 de novembro, às 15h, o espetáculo musical “Mulheres Somos”. Protagonizada por cerca de 250 educandos do Instituto Cacau Show, a apresentação convida toda a comunidade para uma tarde de música, dança e teatro, sem a necessidade de possuir familiares no elenco para participar. O evento é totalmente gratuito, mediante inscrição prévia.
A montagem cênica desenvolve o tema “Histórias de mulheres. Emoções de todos nós”, dando vida a narrativas de coragem, afeto e transformação. A narrativa artística conduz a plateia por uma imersão sobre identidade, ancestralidade, liberdade, superação e força coletiva, proporcionando um espaço para se emocionar, reconhecer histórias compartilhadas e descobrir novos olhares.
No palco, a produção reúne múltiplas linguagens e expressões culturais: dança, música, teatro, coral, capoeira, narração e recursos audiovisuais se articulam de forma integrada para homenagear trajetórias femininas e reforçar os laços humanos que conectam a sociedade.
Serviço do espetáculo:
• Espetáculo Musical “Mulheres Somos”
• Realização: Instituto Cacau Show
• Data e horário: Sábado, 14 de novembro, às 15h
• Local: Teatro da Praça das Artes de Barueri
• Ingresso: Entrada gratuita mediante inscrição pelo formulário oficial aqui!