Agora é lei! Corredores de baixa renda têm isenção de taxa em corridas de rua de Osasco

Corredores de baixa renda terão direito à isenção total ou parcial da taxa de inscrição em corridas de rua realizadas em Osasco. A medida foi sancionada pelo prefeito Gerson Pessoa (Podemos) e já está em vigor no município.

A Lei 5.545/2026, publicada na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) na terça-feira (3), estabelece que pelo menos 10% das vagas das corridas promovidas por entidades privadas na cidade sejam destinadas à isenção ou redução da taxa para esse público.

Para ter acesso ao benefício, o corredor precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

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A proposta foi apresentada pelo vereador Laércio Mendonça (PDT), por meio do Projeto de Lei 46/2026. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca reduzir uma das principais barreiras para a participação em provas de rua.

“Ao remover essa barreira, Osasco incentiva a participação de um público mais amplo, fomentando a saúde pública e o senso de comunidade”, afirmou Laércio.

A lei foi sancionada em 29 de outubro e entrou em vigor com a publicação na IOMO, edição 3.116.

Arena do Jaguaribe ganha novo nome

Também foi publicada no Diário Oficial uma lei que altera a denominação da Arena Esportiva do Jaguaribe.

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A Lei 5.544/2026 dá ao equipamento público o nome de Antônio Soares dos Santos, morador conhecido da região que morreu em 1975.

A homenagem foi proposta pelo vereador Josias da Juco (PSD), por meio do Projeto de Lei 85/2026.