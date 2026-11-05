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Sábado tem samba no parque de Itapevi

Evento gratuito ocorre das 12h às 22h, no Parque da Cidade, como parte da programação do Mês da Consciência Negra

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 20:32 Siga-nos no Google News
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samba no parque itapevi
Evento gratuito e aberto ao público/ Foto: Divulgação/PMI
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O Samba no Parque movimenta o Parque da Cidade, em Itapevi, neste sábado (7), com uma programação gratuita de samba e pagode. O evento ocorre das 12h às 22h e reúne oito atrações musicais.

A programação inclui Samba da Casa 26, Ponto X, Pagode do Bastos, Pagode do Cromado, Don da Fé, DKassia, Fizart e Senhores do Samba. Entre as apresentações, DJs também comandam sets de samba-rock.

A atividade integra a programação do Mês da Consciência Negra e busca valorizar a cultura afro-brasileira e o samba como uma das principais expressões da identidade cultural do país.

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Além dos shows, o público terá acesso a uma praça de alimentação com opções de comidas e bebidas. A entrada é gratuita.

De acordo com a administração municipal, os cachês dos artistas são custeados pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), por meio do projeto Difusão CultSP.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Itapevi

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