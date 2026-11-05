Sábado tem samba no parque de Itapevi

O Samba no Parque movimenta o Parque da Cidade, em Itapevi, neste sábado (7), com uma programação gratuita de samba e pagode. O evento ocorre das 12h às 22h e reúne oito atrações musicais.

A programação inclui Samba da Casa 26, Ponto X, Pagode do Bastos, Pagode do Cromado, Don da Fé, DKassia, Fizart e Senhores do Samba. Entre as apresentações, DJs também comandam sets de samba-rock.

A atividade integra a programação do Mês da Consciência Negra e busca valorizar a cultura afro-brasileira e o samba como uma das principais expressões da identidade cultural do país.

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Além dos shows, o público terá acesso a uma praça de alimentação com opções de comidas e bebidas. A entrada é gratuita.

De acordo com a administração municipal, os cachês dos artistas são custeados pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), por meio do projeto Difusão CultSP.