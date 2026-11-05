Inscrição para concurso da Polícia Militar abre nesta segunda-feira (9)

A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas no cargo de aluno-soldado. A seleção é aberta para homens e mulheres, com remuneração inicial de R$ 5.482,51. As inscrições começam às 10h desta segunda-feira, 9 de novembro, e podem ser realizadas até as 23h59 de 22 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.

Para concorrer, é exigido que os candidatos tenham entre 17 e 30 anos de idade, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias entre B e E. O edital também estabelece altura mínima de 1,55 metro para mulheres e de 1,60 metro para homens.

A taxa de inscrição é de R$ 110. Há previsão de isenção integral da taxa para quem comprovar ter realizado ao menos três doações de sangue nos 12 meses anteriores, em entidades reconhecidas. Estudantes e pessoas desempregadas que cumpram os requisitos previstos em edital têm direito a solicitar redução de 50% do valor.

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O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, ressaltou a relevância da convocação: “Esse concurso representa mais uma etapa do trabalho de fortalecimento da Polícia Militar em São Paulo. A ampliação do efetivo é importante para que a instituição continue preparada para atender à população em todas as regiões do estado. Além do ingresso na carreira, os candidatos aprovados passarão por uma formação que reúne conhecimento técnico, preparo físico e orientação para atuar com responsabilidade e respeito aos direitos dos cidadãos”.

Já o comandante da Escola Superior de Soldados, coronel Renato Lopes Gomes da Silva, apontou o impacto operacional da medida e o perfil da formação: “Nossa missão é preparar muito mais do que profissionais tecnicamente capacitados. Queremos formar policiais militares com sólidos valores éticos, equilíbrio emocional, capacidade de decisão e, acima de tudo, consciência da dimensão humana da missão que escolheram exercer”. E complementou: “Não estamos apenas recebendo novos alunos e alunas. Estamos iniciando a formação daqueles que, amanhã, estarão nas ruas protegendo vidas, enfrentando o crime e representando a presença do Estado em defesa da sociedade”.

O processo seletivo é composto por várias etapas. A primeira reúne a prova objetiva e a prova dissertativo-argumentativa (redação), previstas para serem aplicadas em 28 de fevereiro de 2027. O exame objetivo trará 60 questões abrangendo língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e noções de administração pública.

Nas etapas seguintes, os concorrentes realizarão teste de aptidão física (com exercícios de força e resistência como flexão na barra, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 2.400 metros, com índices específicos por sexo), exames de saúde, avaliação psicológica e análise de conduta social, reputação e idoneidade.

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As provas serão aplicadas em 51 municípios, sendo 37 no estado de São Paulo e 14 em outras unidades da Federação. A opção pelo município de prova, contudo, não garante a posterior lotação do futuro policial na localidade. O edital na íntegra encontra-se publicado no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico da Fundação Vunesp.

Resumo do Concurso da Polícia Militar de SP:

– Vagas e cargo: 2.000 vagas para aluno-soldado (homens e mulheres)

– Remuneração inicial: R$ 5.482,51

– Período de inscrições: De 9 de novembro (10h) até 22 de dezembro (23h59)

– Banca organizadora: Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br)

– Taxa de inscrição: R$ 110 (com isenção para doadores de sangue e 50% de redução para estudantes/desempregados)

– Requisitos principais: 17 a 30 anos, ensino médio completo, CNH categorias B a E, altura mínima de 1,55m (mulheres) e 1,60m (homens)

– Data da prova objetiva/redação: 28 de fevereiro de 2027

– Estrutura da prova objetiva: 60 questões (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Informática e Noções de Administração Pública)

– Cidades de aplicação: 51 cidades (37 no estado de SP e 14 em outros estados)