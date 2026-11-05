Tony Allysson e Frei Gilson participam de evento católico gratuito em Taboão da Serra

Cantor católico Tony Allyson é uma das atrações confirmadas no Santificai-vos / Foto: Divulgação

O Santificai-vos, considerado o maior evento católico de Taboão da Serra, acontece neste sábado (7), a partir das 9h, no Ginásio Ayrton Senna da Silva. A programação reúne missa, celebração do Crisma, pregações, shows e momentos de adoração.

Entre as atrações estão os cantores Tony Allysson e Frei Gilson, além de Cleiton Saraiva, dos ministérios Gerados pela Imaculada e Vida e Louvor, e do escritor Izaias Carneiro, fundador da Comunidade Coração Novo, do Rio de Janeiro.

Durante o evento, cerca de 700 pessoas da Forania Taboão da Serra receberão o sacramento do Crisma. A programação também contará com tendas vocacional e de confissão, além da presença do bispo diocesano Dom Valdir José de Castro.

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O Santificai-vos é organizado pela Diocese de Campo Limpo, com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra. A entrada é gratuita.

Além da programação religiosa, o público poderá contribuir com a X Jornada Mundial dos Pobres por meio da doação de itens de higiene pessoal, como sabonete, escova de dentes e creme dental.

“Venha viver um dia especial de fé e encontro com Jesus, no Ginásio Ayrton Senna. Chame a família e os amigos. Esperamos você”, convidou o padre Marcelinho, do Santuário Santa Terezinha.

O Ginásio Ayrton Senna da Silva está situado na Rua José Francisco dos Santos, 120, Jardim Helena