Saúde do homem: ação em Carapicuíba oferece exame de PSA e vacinação neste sábado

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado (7) uma edição especial do programa Saúde + Perto de Você, com serviços voltados à saúde do homem. A ação acontece das 9h às 14h, na USF Ivanildes da Silva Santos, na Cohab 5.

Entre os atendimentos oferecidos está o exame de PSA, indicado para homens a partir dos 40 anos. Também serão realizados testes rápidos e vacinação.

A programação inclui ainda serviços como Ouvidoria da Saúde e emissão do Cartão SUS, além de outros atendimentos.

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A unidade fica na Avenida Tancredo Neves, 860, na Cohab 5, em Carapicuíba.