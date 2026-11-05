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Saúde do homem: ação em Carapicuíba oferece exame de PSA e vacinação neste sábado

Edição especial do programa 'Saúde + Perto de Você' será realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) Ivanildes da Silva Santos, na Cohab 5

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 20:32 Siga-nos no Google News
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Atendimentos serão realizados na USF da Cohab 5 / Divulgação
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A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado (7) uma edição especial do programa Saúde + Perto de Você, com serviços voltados à saúde do homem. A ação acontece das 9h às 14h, na USF Ivanildes da Silva Santos, na Cohab 5.

Entre os atendimentos oferecidos está o exame de PSA, indicado para homens a partir dos 40 anos. Também serão realizados testes rápidos e vacinação.

A programação inclui ainda serviços como Ouvidoria da Saúde e emissão do Cartão SUS, além de outros atendimentos.

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A unidade fica na Avenida Tancredo Neves, 860, na Cohab 5, em Carapicuíba.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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