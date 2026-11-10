terça-feira, 10 de novembro de 2026
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Assaí Atacadista abre processo seletivo para vagas de repositor e caixa em Osasco

Oportunidades com benefícios completos aceitam candidatos com mais de 50 e 60 anos; atendimentos acontecem de 10 a 13 de novembro no Portal do Trabalhador Centro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 09:18 Siga-nos no Google News
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assaí atacadista nova loja osasco
Assaí Atacadista situado na Avenida Valter Boveri, Novo Osasco /Divulgação
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A rede Assaí Atacadista abriu processo seletivo para a contratação imediata de profissionais para compor o seu quadro de colaboradores da nova loja de Osasco. A seleção conta com o apoio da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) e do Portal do Trabalhador.

As oportunidades contemplam as funções de Repositor de Mercadorias e Operador de Caixa. O processo seletivo destaca-se pelo compromisso com a inclusão e a diversidade, aceitando expressamente a candidatura de pessoas com mais de 50 e 60 anos (50+/60+), sendo a experiência profissional prévia considerada bem-vinda.

A empresa oferece salário compatível com a função e um pacote completo de benefícios corporativos, que inclui vale-transporte, refeição servida no próprio local de trabalho, assistência médica e odontológica, vale-compras e seguro de vida.

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As entrevistas e etapas de triagem ocorrerão entre até sexta-feira, 13 de novembro, na unidade Centro do Portal do Trabalhador, situada na Rua Fiorino Beltramo, nº 300, nas proximidades do Osasco Plaza Shopping. Os candidatos contam com dois horários diários de atendimento: às 9h ou às 13h30.

Para participar da seleção, os candidatos devem comparecer pessoalmente no endereço indicado portando documento oficial de identificação com foto e currículo profissional atualizado.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Assaí Atacadista Osasco emprego no comércio Osasco nova unidade Assaí operador de caixa Portal do Trabalhador de Osasco repositor de mercadorias SETRE Osasco vagas 50 mais vagas 60 mais vagas em Osasco

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