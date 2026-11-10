Assaí Atacadista abre processo seletivo para vagas de repositor e caixa em Osasco

A rede Assaí Atacadista abriu processo seletivo para a contratação imediata de profissionais para compor o seu quadro de colaboradores da nova loja de Osasco. A seleção conta com o apoio da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) e do Portal do Trabalhador.

As oportunidades contemplam as funções de Repositor de Mercadorias e Operador de Caixa. O processo seletivo destaca-se pelo compromisso com a inclusão e a diversidade, aceitando expressamente a candidatura de pessoas com mais de 50 e 60 anos (50+/60+), sendo a experiência profissional prévia considerada bem-vinda.

A empresa oferece salário compatível com a função e um pacote completo de benefícios corporativos, que inclui vale-transporte, refeição servida no próprio local de trabalho, assistência médica e odontológica, vale-compras e seguro de vida.

Publicidade

As entrevistas e etapas de triagem ocorrerão entre até sexta-feira, 13 de novembro, na unidade Centro do Portal do Trabalhador, situada na Rua Fiorino Beltramo, nº 300, nas proximidades do Osasco Plaza Shopping. Os candidatos contam com dois horários diários de atendimento: às 9h ou às 13h30.

Para participar da seleção, os candidatos devem comparecer pessoalmente no endereço indicado portando documento oficial de identificação com foto e currículo profissional atualizado.