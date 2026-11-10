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Carapicuíba abre inscrições para aulas gratuitas de tênis do projeto Bola Dentro

Atividades no Parque Gabriel Chucre são voltadas a crianças e jovens de 7 a 18 anos matriculados na rede pública; atendimento ocorre de segunda a sexta-feira.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 08:55 Siga-nos no Google News
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A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o projeto Bola Dentro, abriu inscrições para aulas gratuitas de tênis destinadas a crianças e jovens na faixa etária de 7 a 18 anos. A iniciativa é voltada exclusivamente a estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino.

Os interessados e seus responsáveis devem comparecer pessoalmente ao Parque Gabriel Chucre para realizar o cadastro. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, em dois períodos: das 8h às 11h pela manhã e das 14h às 17h no período da tarde.

Para efetivar a matrícula, é obrigatório apresentar documento de identidade (RG), comprovante de endereço residencial e declaração escolar atualizada comprovando vínculo com a rede pública.

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Mais informações sobre as aulas e turmas podem ser obtidas diretamente pelo telefone (11) 93923-6038.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: aulas de tênis aulas de tênis gratuitas Carapicuíba esporte infantil esporte para jovens Parque Gabriel Chucre Prefeitura de Carapicuíba projeto Bola Dentro rede pública de ensino tênis Carapicuíba

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