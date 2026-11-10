Carapicuíba abre inscrições para aulas gratuitas de tênis do projeto Bola Dentro

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o projeto Bola Dentro, abriu inscrições para aulas gratuitas de tênis destinadas a crianças e jovens na faixa etária de 7 a 18 anos. A iniciativa é voltada exclusivamente a estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino.

Os interessados e seus responsáveis devem comparecer pessoalmente ao Parque Gabriel Chucre para realizar o cadastro. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, em dois períodos: das 8h às 11h pela manhã e das 14h às 17h no período da tarde.

Para efetivar a matrícula, é obrigatório apresentar documento de identidade (RG), comprovante de endereço residencial e declaração escolar atualizada comprovando vínculo com a rede pública.

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Mais informações sobre as aulas e turmas podem ser obtidas diretamente pelo telefone (11) 93923-6038.