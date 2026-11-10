São Paulo tem terça-feira de frio amanhecer e chuvas irregulares nas proximidades

A terça-feira, 10 de novembro, amanhece com o tempo instável na cidade de São Paulo. A previsão indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades da capital, mantendo o clima fechado em alguns momentos do dia, mas com aberturas que exigem atenção dos paulistanos.

Termômetros registraram mínima de 13.3°C, configurando um cenário de frio no início do dia. Ao longo da tarde, a máxima não deve passar dos 21.3°C, mantendo temperaturas amenas e um clima fresco predominante na região metropolitana.

Os índices meteorológicos apontam ainda uma umidade relativa do ar em 81% e ventos moderados soprando a uma velocidade de 15.1 km/h. A probabilidade de precipitação fica na casa dos 31%, enquanto o índice UV alcança a marca de 8.9, exigindo cautela mesmo com a presença de nuvens.

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Para quem vai circular por São Paulo hoje, a recomendação é sair de casa prevenido com um guarda-chuva devido à instabilidade e às chuvas irregulares. Protetor solar também continua sendo indispensável nos momentos em que a radiação ultravioleta se elevar.