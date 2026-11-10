Cotia recebe ônibus do Procon nesta quinta-feira para mutirão de renegociação de dívidas

A Prefeitura de Cotia realiza nesta quinta-feira, 12 de novembro, a ação Desenrola Cotia, um mutirão especial voltado à renegociação de débitos e regularização financeira dos moradores do município. A iniciativa contará com a presença do ônibus itinerante do Procon São Paulo (Procon-SP), atuando em operação conjunta com a equipe do Procon Cotia.

O atendimento ao público ocorrerá na Praça da Matriz, no período das 10h às 16h. O objetivo da ação é oportunizar acordos conciliatórios para consumidores que estão com contas em atraso, viabilizando a redução ou eliminação de juros para quitação de pendências financeiras.

A renegociação abrangerá faturas atrasadas de serviços essenciais, como débitos junto à Enel (energia elétrica) e à Sabesp (água e saneamento), além de dívidas contraídas com lojas e estabelecimentos do comércio local de Cotia.

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Para ser atendido e formalizar propostas de acordo nos guichês do Procon, o cidadão interessado deve comparecer à Praça da Matriz portando obrigatoriamente um documento oficial de identificação com foto.