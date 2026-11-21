Atleta de Osasco conquista primeiro lugar no Rocky Mountain Games em Campos do Jordão Foto: Divulgação

A atleta osasquense Luciana Paula conquistou o primeiro lugar no Festival de Esportes e Cultura Outdoor Rocky Mountain Games. A prova foi realizada no sábado (14), em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, onde a corredora completou um percurso de aproximadamente 12 quilômetros em 1h14.

Representante do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) de Osasco, Luciana enfrentou trilhas, subidas, inclinações e trechos com erosão durante a competição.

A corredora atribuiu o resultado à dedicação aos treinamentos e à busca por evolução nas provas de trilha. Segundo ela, a preparação é fundamental para aprimorar as técnicas exigidas em percursos mais difíceis, especialmente em terrenos técnicos e molhados.

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O Rocky Mountain Games reúne atletas amadores e profissionais em modalidades ao ar livre, como corrida em trilha, ciclismo, cross duathlon, canicross e uphill. O evento também oferece atividades recreativas, como caminhada guiada e acampamento para crianças.